MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi
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MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla...
MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa