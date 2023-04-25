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MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla...

MİT'ten Kamışlı'ya operasyon: Sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Mehmet Sarı PKK 3. Sayfa Haberler

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