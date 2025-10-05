MİT'ten PTT ve HGS İsimleriyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon
MİT, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa