MİT'ten PTT ve HGS İsimleriyle Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon

MİT, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adları kullanılarak dolandırıcılık yapan organize siber suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

MİT, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklandı. - ANKARA

