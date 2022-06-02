MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

AA - 3. Sayfa
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü Pkk'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için "güvenli bir liman" olma özelliği kazandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan, operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, kısa süre önce de örgütün sözde yöneticilerinden "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı etkisiz hale getirmişti.

AA / Mehmet Tosun - 3. Sayfa

Mehmet Doğan Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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