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MİT tarafından yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı

MİT tarafından yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı
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MİT'in DEAŞ'a yönelik operasyonunda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı, Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, sınır bölgesinde yakalanarak Konya'ya getirilen örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, farklı kod adları kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Ahmet Kazancı geçtiğimiz çarşamba günü Konya'ya getirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet Kazancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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