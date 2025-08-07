MİT, FETÖ'nün Üst Düzey Yöneticisi Hakan Kahraman'ı Yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında önemli bir pozisyonda yer alan Hakan Kahraman'ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ"nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Hakan Kahraman, Manisa'da kıskıvrak yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
