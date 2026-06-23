800 kilometrelik vurgun planını polis çözdü

Tokat'ta kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Sivas havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden 66 yaşındaki Güler E.'yi cep telefonuyla arayan şahıslar, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttı. Şüpheliler, yaşlı kadına adının bir suç olayına karıştığını söyleyerek evindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'dan karayolu ile Tokat'a gelen şüpheliler Güler E.'nin ikametinden; 1 tam, 5 yarım ve 12 çeyrek altın ile 60 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile güzergah analizlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A. (21) ve E.K. (24) olduğu tespit edildi. Şahısların karayoluyla Tokat'a geldikleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikten sonra yine karayoluyla Sivas'a geçtikleri ve buradan havayoluyla İstanbul'a gitmeye hazırlandıkları belirlendi. Ekiplerin titiz takibi sonucu şüpheliler, Sivas Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda yaşlı kadından alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirilirken, ayrıca 2 sahte 50 Amerikan doları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı