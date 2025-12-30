Haberler

Gözaltına alınan fenomenler ve ünlüler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, çeşitli mekanlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Amaya', 'Bebek Oteli', Suma Han' ve 'Kastel Elektromüzik' gibi mekanlarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler ve Taksim Club IQ'da ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildiği açıklanmıştı. Söz konusu soruşturmada Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanmıştı.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak