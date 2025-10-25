Mısır Ekibi Gazze'ye Girdi: Rehinelerin Cesetleri İçin İlk Adım

İsrailli bir yetkili, Mısır'dan bir uzman ekibin, Hamas'tan teslim alınması beklenen İsrailli rehinelerin cesetlerine ulaşılmasında yardımcı olması için Gazze Şeridi'ne girişine izin verildiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanmasını hedefleyen barış planı kapsamındaki rehine takasına yönelik ilk niteliğinde bir adım atıldı. İsrailli bir yetkili, Hamas'tan teslim alınması beklenen 13 rehinenin cesedine ulaşılmasına yardımcı olması için Mısır'dan bir uzman ekibin beraberindeki çeşitli kazı araçları ve teçhizatla bölgeye girişine izin verildiğini açıkladı. Yetkili, Mısır'ın yardım sağlama talebinin İsrail'in siyasi kadrosu tarafından desteklendiğini bildirdi.

İsrail, daha önce başka ülkelerden ekiplerin bölgeye girişine izin vermemişti

İsrail, bugüne kadar başka ülkelerden ekiplerin bölgeye girmesine izin vermemiş, Hamas'ın İsrailli rehinelerin cesetlerini kendi başına çıkarabileceğini öne sürmüştü. Hamas, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle bazı rehinelerin enkaz altında veya yer altı tünellerinde kaldığını belirtmişti. Rehineleri çıkarmak için gerekli teçhizat ve kazı araçlarının eksik olduğuna da dikkat çekmişti. Açıklamalarda, rehinelerin cesetlerine ulaşılmasında yaşanacak herhangi bir gecikmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olacağı belirtilmişti. - GAZZE