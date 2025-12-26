Haberler

Mısır'da beş katlı bina çöktü: 8 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Giza vilayetinde İmbaba kentinde meydana gelen bina çökmesi sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar ve hasar gören yapılar için güvenlik önlemleri alındı.

Mısır'ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde beş katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Giza vilayetinde bölgede paniğe neden olan bir olay yaşandı. Giza'ya bağlı İmbaba kentinde Salı günü beş katlı bir bina çöktü. İki gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çökme, bitişikteki birkaç binada hasara yol açarken; bu binalar, güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana kadar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, binanın bulunduğu dar sokağın ağır iş makinelerinin kullanımını engellemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının elle yapıldığını belirtti. Çökmenin nedenini araştırmak üzere, binada ruhsatsız değişiklikler yapılıp yapılmadığı veya inşaat mevzuatının ihlal edilip edilmediği de dahil olmak üzere inceleme yapacak özel bir mühendislik komitesinin görevlendirildiği ifade edildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu