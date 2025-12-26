Mısır'da beş katlı bina çöktü: 8 ölü

Mısır'ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde beş katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Giza vilayetinde bölgede paniğe neden olan bir olay yaşandı. Giza'ya bağlı İmbaba kentinde Salı günü beş katlı bir bina çöktü. İki gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çökme, bitişikteki birkaç binada hasara yol açarken; bu binalar, güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana kadar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, binanın bulunduğu dar sokağın ağır iş makinelerinin kullanımını engellemesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının elle yapıldığını belirtti. Çökmenin nedenini araştırmak üzere, binada ruhsatsız değişiklikler yapılıp yapılmadığı veya inşaat mevzuatının ihlal edilip edilmediği de dahil olmak üzere inceleme yapacak özel bir mühendislik komitesinin görevlendirildiği ifade edildi. - KAHİRE