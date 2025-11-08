Misafirliğe geldiği evde balkondan düşen İnfaz Koruma Memuru hayatını kaybetti

Malatya'da misafirliğe gittiği evde balkondan düşen 36 yaşındaki infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yüzük Caddesi üzerinde bulunan arkadaşlarına misafirliğe gittiği öğrenilen Ebubekir Soylu (36) henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu üçüncü kattaki evin balkonundan kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ebubekir Soylu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA