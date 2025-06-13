Miras Tartışması Kanlı Bitti: Akraba Tornavida İle Öldürüldü

Miras Tartışması Kanlı Bitti: Akraba Tornavida İle Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde miras yüzünden tartışan iki akraba arasında çıkan kavgada, O.K. (32) isimli zanlı, 63 yaşındaki akrabası Şenol Göktaş'ı tornavida ile öldürdü. Olayın ardından O.K. jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tartıştığı akrabasını tornavida ile öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki akraba arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) tornavida ile öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yakalanıp adliyeye sevk edildi

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olay şüphelisi O.K. İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı

İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü! Bilanço çok ağır
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Herkes Galatasaray'ın ışık şovundaki detaya takıldı
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu

İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.