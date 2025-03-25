Miras Kavgası: Ağabey Kardeşini Bıçaklayıp Vurdu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada kardeşine bıçakla saldırıp daha sonra da silahla öldüren ağabey ve karısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü Yumurtalık'ın Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aileden kalan miras yüzünden aralarında husumet olan Yunus Y. (42) ve ağabeyi A.Y. (44) tarlada karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan olayda A.Y., kardeşine önce bıçakla saldırıp sonra da silahla defalarca ateş açıp öldürdü. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheli A.Y. ve eşi S.Y.'yi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheli çift çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA