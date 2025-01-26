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Miraç Kandili'nde Bandırma Cami'ler Dolup Taşdı

Miraç Kandili'nde Bandırma Cami'ler Dolup Taşdı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen programda Müftü Vekili Emrullah Sayar dua etti ve bu mübarek gecenin önemi vurgulandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Miraç Kandili'nde camilere akın etti.

Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına Müftü Vekili Emrullah Sayar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftü Vekili Emrullah Sayar, "Miraç Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi. Sayar, ardından dua okudu.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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