ABD'de binlerce kişi ICE'i protesto etmek için sokaklarda

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde binlerce kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının öldürdüğü Renee Good için sokaklara dökülürken, "ICE defol", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Çarşamba günü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir kadını öldürmesinin ardından tepkiler büyüyor. Minneapolis'te on binlerce kişi, bir ICE memurunun öldürdüğü Renee Good için sokaklara döküldü. Göstericiler, Donald Trump hükümetinin göçmen politikalarını protesto etti. Şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen Renee Good'un aracında vurulduğu sokağa yürüyen göstericiler, sık sık Good'un adını bağırırken, "ICE'i kaldırın", "Adalet yoksa barış da yok", "ICE'i sokaklarımızdan çekin" gibi sloganlar da attı.

Gösteriye katılan 30 yaşındaki Ellison Montgomery, "Çok öfkeliyim, tamamen kalbim kırık ve yıkılmış hissediyorum; sonra sadece daha iyi bir şeyler olmasını umup beklemekten başka bir şey kalmıyor" dedi.

Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde düzenlenen protestoda ise göstericiler, "ICE defolmalı" ve "Faşist ABD'ye hayır" sloganları attı. New York şehrinde toplanan göstericiler de ICE aleyhinde pankartlar taşıdı. - MİNNESOTA