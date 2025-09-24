Haberler

Gaziantep'te Minibüs Motosiklete Çarptı

Gaziantep'te Minibüs Motosiklete Çarptı
Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Y. idaresindeki 27 KM 512 plakalı minibüs, sola dönüşün yasak olduğu kavşakta dönüş yapmaya çalışırken karşı yönden gelen 27 AOT 138 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ihbar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

