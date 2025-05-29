Minibüsteyken husumetlisini görüp defalarca böyle ateş açtı

ADANA - Adana'da yolcu minibüsünden husumetlisine ateş açan şahıs, yaklaşık 100 saatlik kamera incelemesi sonrası cezaevi firarisiyle birlikte yakalandı. Silahlı saldırı anı ise minibüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Mayıs Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yolcu minibüsüyle giden Ö.K.(31), Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nden geçtiği sırada kahvehanede oturan husumetlisi A.A.'yı fark etti. Minibüs seyir halindeyken tabancasını çıkaran şüpheli, aracın içinden husumetlisine doğru 4 el ateş etti. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan A. Ay karın bölgesinden ağır yaralandı. Şüpheli ise hareket halindeki minibüsten inerek olay yerinden kaçtı. O anlar minibüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti. Güvenlik kameraları üzerinde yapılan 100 saatlik incelemede, şüpheliyi saklayan kişinin B.Y. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde bulunan bir apartmanda kaldığı belirleyen polis operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.k. ile cezaevi firarisi B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.K.'nin yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.Y.'nin de yaralama ve uyuşturucu ticaretinden toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hapis cezalarının yanı sıra diğer suçlardan da ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.