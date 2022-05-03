Bisikletli hırsızın minibüsten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir minibüsten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kumlubel Mahahallesi, Aydınlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman önünde park halindeki minibüs içinde bulunan malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bisiklet ile olay yerine gelen şüpheli önce minibüsün kapısını kısa sürede açıyor. Ardından içeri giren şüpheli minibüs içerisinde bulunan teybi söktü. Ardından olay yerinden ayrıldı. Minibüsün önünde bulunduğu apartmanda daha öncede ayakkabı, bisiklet ve araç hırsızlığı olaylarının farklı zamanlarda meydana geldiği öğrenildi.