Bisikletli hırsızın minibüsten hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletli hırsızın minibüsten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bisikletli hırsızın minibüsten hırsızlık yaptığı anlar kamerada Eskişehir'de bir minibüsten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bisikletli hırsızın minibüsten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir minibüsten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kumlubel Mahahallesi, Aydınlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman önünde park halindeki minibüs içinde bulunan malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bisiklet ile olay yerine gelen şüpheli önce minibüsün kapısını kısa sürede açıyor. Ardından içeri giren şüpheli minibüs içerisinde bulunan teybi söktü. Ardından olay yerinden ayrıldı. Minibüsün önünde bulunduğu apartmanda daha öncede ayakkabı, bisiklet ve araç hırsızlığı olaylarının farklı zamanlarda meydana geldiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title