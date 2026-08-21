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Düzce'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de minibüs ile otomobilin çarpması nedeniyle otomobil yoldan çıkarak kaldırımda durdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpması nedeniyle otomobil yoldan çıkarak kaldırımda durdu. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Düzce merkez Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan E.Ö. idaresindeki 41 AOT 992 plakalı Peugeot marka minibüs aynı istikamete gitmekte olan A.T. idaresindeki 54 ALB 647 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan S.T. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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