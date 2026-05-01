Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (30) idaresindeki 03 ADR 287 plakalı otomobil, E.D. (28) yönetimindeki 06 ACV 632 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı