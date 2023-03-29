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Minibüs park halindeki çekiciye çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Minibüs park halindeki çekiciye çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün park halindeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün park halindeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, kaza Entur kavşağında meydana geldi. Hüseyin Genç idaresindeki 10 N 4708 plakalı minibüs, yolun sağ kısmındaki stabilize alanda park halinde bulunan 10 H 9724 plakalı çekiciye çarptı. Kazada, Hüseyin Genç ve Yusuf Genç hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hayatını kaybedenler morga kaldırılırken yaralı 4 kişi de hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Genç Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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