Minguzzi'nin annesinden günler sonra paylaşım! Verdiği mesaj dikkat çekici

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

ANNE MİNGUZZİ'DEN GÜNLER SONRA PAYLAŞIM

Davanın karara bağlanması sonrası Minguzzi ailesinden günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Anne Yasemin Minguzzi, yaptığı paylaşımda "Ben artık ilahi adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım şöyle: