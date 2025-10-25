Haberler

Minguzzi'nin annesinden günler sonra paylaşım! Verdiği mesaj dikkat çekici

Minguzzi'nin annesinden günler sonra paylaşım! Verdiği mesaj dikkat çekici
Güncelleme:
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada iki sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırılması iki kişinin de beraat etmesi sonrası Minguzzi ailesinden günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Anne Yasemin Minguzzi, yaptığı paylaşımda ''Ben artık ilahi adalete inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

  • Mahkeme, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar verdi.
  • Tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • 2 sanık 'yardım etme' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
  • Anne Yasemin Minguzzi, karar sonrası yaptığı paylaşımda 'Ben artık ilahi adalete inanıyorum' ifadesini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

ANNE MİNGUZZİ'DEN GÜNLER SONRA PAYLAŞIM

Davanın karara bağlanması sonrası Minguzzi ailesinden günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Anne Yasemin Minguzzi, yaptığı paylaşımda "Ben artık ilahi adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım şöyle:

Minguzzi'nin annesinden günler sonra paylaşım! Verdiği mesaj dikkat çekici

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com
500
