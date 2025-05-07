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Minguzzi Cinayetinde İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Minguzzi Cinayetinde İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili olarak iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yaşları 18'den küçük.

Minguzzi cinayetinde iki şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalanan, yaşları 18'den küçük olan M.A.D. ve A.Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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