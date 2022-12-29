Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Uşak'ta narkotik ekiplerince şehirlerarası otobüsle kente sevk edilen 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi. Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan küçük çocuk mahkemece cezaevine gönderildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a yolculuk eden şehirlerarası otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağını öğrendi. 1 KİLO 295 GRAM METANFETAMİNLE YAKALANDI Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler otogarda şüpheli çocukla birlikte 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Uşak 3. Sayfa Haberler

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