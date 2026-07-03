İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, hesabına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişi tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı