Milas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Söke Karayolu üzerindeki TOKİ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine doğru seyir halinde olan 09 APB 032 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA