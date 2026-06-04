Haberler

Tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekerleklerin altına giren yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Milas'ta trafik yoğunluğunun yaşandığı bir noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, seyir halindeki bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam, tırın tekerleklerinin altına girdi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, şehir merkezinden geçen karayolunu ağır tonajlı araçların yoğun şekilde kullandığını belirterek, bunun trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için bölgede gerekli önlemlerin artırılmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu