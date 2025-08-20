Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı

Milas Kazıklı'da ormanlık alanın içinde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Milas Kazıklı Köyü yakınlarında bulunan deniz kenarındaki bir site içerisindeki ormanlık alana yakın evde yangın çıktı. Yangının başlaması ile birlikte bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan alevlere müdahale edip yangının çevreye yayılmasını önledi. Korku ve paniğe neden olan yangına ekiplerin anında müdahalesi takdir toplarken yangının ormana sıçramadan söndürülmesi ile herkes derin bir nefes aldı. - MUĞLA