Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı, Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Milas Kazıklı'da, ormanlık bir alana yakın bir evde çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın bölge halkında korku ve paniğe yol açtı.

Milas Kazıklı'da ormanlık alanın içinde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Milas Kazıklı Köyü yakınlarında bulunan deniz kenarındaki bir site içerisindeki ormanlık alana yakın evde yangın çıktı. Yangının başlaması ile birlikte bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan alevlere müdahale edip yangının çevreye yayılmasını önledi. Korku ve paniğe neden olan yangına ekiplerin anında müdahalesi takdir toplarken yangının ormana sıçramadan söndürülmesi ile herkes derin bir nefes aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
