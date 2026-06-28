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Milas Kazıklı Koyu'nda makilik alanda yangın çıktı

Milas Kazıklı Koyu'nda makilik alanda yangın çıktı
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Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangına orman ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi Kazıklı Koyu'nda makilik alanda yangın çıktı. Bugün saat 14.45 sıralarında başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgedeki rüzgarın söndürme çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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