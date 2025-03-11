ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama

Rusya'ya seslenen Trump'tan Zelenskiy'e dikkat çeken davet
Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Suriye'deki tarihi anlaşmaya Erdoğan'dan ilk yorum! Bir uyarısı var
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Milas'ta Diyaliz Aracının Uçuruma Yuvarlanması Sonucu Bir Ölü, Beş Yaralı

Milas'ta Diyaliz Aracının Uçuruma Yuvarlanması Sonucu Bir Ölü, Beş Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde bir diyaliz aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz aracının uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakaya Mahallesi'nde seyir halinde olan bir diyaliz servisine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
img

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
img

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Yavaş'ın çıkışından sonra ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.