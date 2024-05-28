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Milas-Bodrum Karayolu'nda Tır ile Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Milas-Bodrum Karayolu'nda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milas- Bodrum Karayolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Bodrum Karayolu Akyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta bekleyen otomobile, arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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