Mihalıççık'ta Yangın: 88 Yaşındaki Havva Kanar'a Yardım Yapıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan yangında ahşap evinde maddi hasar meydana gelen 88 yaşındaki Havva Kanar'a maddi yardım sağlanırken, çatının yerel imkanlarla tamir edileceği açıklandı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü saat 23.35'te Mihalıççık ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, Havva Kanar ve ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, büyük miktarda maddi hasarın oluştuğu evdeki çoğu eşya kullanılamaz hale geldi. Ailesi tarafından onarılan evin bir kısmında kalan Kanar'ın, yanan çatısının onarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

" Afad'dan gelen ödenekle beraber yerel imkanlarla çatının tamiri yapılacaktır"

Alınan bilgiye göre, Evi yanan Hava Kanar için yetkililerce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kurumlarına yazı yazıldığı, Mihalıççık SYDV aracılığıyla acil temel ihtiyaç yardımı olarak 19 Haziran 2025 Tarihinde 10 bin TL yardım yapıldığı öğrenildi. Öte yandan AFAD tarafından yanan çatının onarımının kısa sürede yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR