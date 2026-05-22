Mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor

Mardin Midyat Devlet Hastanesi, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü 09.00-13.00 arasında genel cerrahi ve ortopedi poliklinik hizmeti verecek. Randevular ALO 182 ve MHRS üzerinden alınabilecek.

Mardin'de vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla Midyat Devlet hastanesinde 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü mesai dışı poliklinik hizmeti verileceği duyuruldu.

Midyat Devlet Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, 09.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek hizmet kapsamında;

Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Şeyhmus Alpağat, Ortopedi Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Kavasoğlu'nun hasta kabulü yapacağı belirtildi. Muayene olmak isteyen vatandaşların belirtilen saatlerde hastaneye başvurabileceği ve randevu işlemlerinin de ALO 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yapılabileceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
