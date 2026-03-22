Eylemden sonra kapılar açıldı

Midilli'ye tatil için giden Türk turistler, dönüşte limanda yapılan eyleme denk gelince mahsur kaldı. Eyleme karşı sloganlar atan ve kendileri de eylem yapan Türk turistler, çabalarının sonucu gemilere bindiler.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Yunanlı çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle Midilli Adası Limanı'nda mahsur kaldı. Yüzlerce tatilci; grevdeki çiftçilerin limanın giriş çıkışını kapatmasıyla yaklaşık dört saat süresince limana alınmayınca korkulu anlar ve belirsizlik yaşadı. Sloganlar atan Türk turistlerin o anları cep telefonu ile görüntülenirken, Türk turistlerin seslerini duyurmaları sonrasında kapılar açıldı ve Türkiye yolculukları gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı