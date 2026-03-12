Haberler

Michigan'daki Sinagog saldırısının şüphelisi öldürüldü

Güncelleme:
Michigan eyaletindeki bir sinagoga araçla giren ve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürüldü. Olayda bir güvenlik görevlisi yaralandı, başka bir yaralı olmadığı belirtildi. Validen saldırıya kınama geldi.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir sinagoga aracıyla girerek silahlı saldırı düzenleyen şüpheli öldürüldü.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na düzenlenen silah saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Michigan eyaleti Oakland County Şerifi Michael Bouchard, sinagoga silah saldırı düzenleyen şüphelinin öldürüldüğünü açıkladı. Bouchard, saldırganın sinagoga aracıyla girdikten sonra koridorda ilerlediğini ifade ederek, "Burada kendisine güvenlik tarafından müdahale edildi. Bu aşamada onu tam olarak neyin öldürdüğünü söyleyemeyiz ancak güvenlik görevlileri, şüpheliye silahla karşılık verdi" dedi.

Bouchard, saldırganın araçta tek başına olduğunun görüldüğünü ve polis köpeklerinin araçta patlayıcı olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirdiklerini belirterek, "Araçta yangın çıkması, durumu biraz karmaşık hale getirdi" dedi.

Bouchard, güvenlik görevlilerinden birinin sinagoga dalan araç nedeniyle yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Şerif, saldırıda başka bir kurban ya da yaralı olmadığını açıkladı.

Validen kınama

Michigan Valisi Gretchen Whitmer yayınladığı bir açıklamayla saldırıyı kınadı. Olayın yürek parçalayıcı olduğunu söyleyen Whitmer, "Michigan'daki Yahudi toplumu, inançlarını barış içinde ve özgürce yaşayabilmeli. Michigan'da antisemitizm ve şiddete yer yok" dedi. - WASHINGTON

