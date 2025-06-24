Michigan'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hafif Yaralandı

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ABD'nin Michigan eyaletinde, bir restoranın yakınındaki boş araziye iniş yapmaya çalışan Eurocopter EC-130 tipi helikopter yan yattı ve devrildi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir restoranın yakınındaki boş araziye iniş yapmaya çalışan helikopter yan yatıp devrildi.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Clay kasabasındaki bir sahil restoranının yakınına iniş yapmaya çalışan Eurocopter EC-130 tipi helikopter yan yattı. Bölgeden yoğun toz bulutu yükseldi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kazada helikopterdeki 4 kişi hafif yaralandı. Polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. - MİCHİGAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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