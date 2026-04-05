MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti

MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu idaresindeki panelvan kamyonet üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun Sinop yolu üzeri Dereköy mevkiinde saat 03.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Aziz Uslu (44) idaresindeki panelvan kamyonet, Samsun'dan 19 Mayıs istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Şehit Er Hüseyin Özdamar üst geçidinin çelik ayağına çarptı.

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uslu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uslu'nun MHP 19 Mayıs Belediyesi meclis üyesi ve Devecioğlu restoranın sahiplerinden olduğu öğrenildi. 

