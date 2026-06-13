Haberler

MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı

MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüs, yeni il başkanına yapılan ziyaretin ardından Dilovası'na dönüşe geçti. Seyir halindeyken otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurdu, araçta bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında otobüste maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbol şöleninde perde penaltıdan açıldı

Futbol şöleninde perde penaltıdan açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek mesajı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor