Çin'de mahkeme, Malezya Havayolları'na ait kayıp uçak davasında 3,2 milyon dolar tazminata hükmetti

Çin'in başkenti Pekin'deki bir mahkeme, 8 Mart 2014'te kaybolan Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağının sekiz yolcusunun ailelerine, kişi başı 410 bin 240 dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan ve kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağa ilişkin sır perdesi çözülemedi. Çin'in başkenti Pekin'de bir mahkemede, enkazı bulunamayan uçaktaki 8 yolcu ile ilgili dava görüldü. Mahkeme, Malezya Havayolları'nı, 8 yolcunun ailelerine kişi başı 410 bin 240 dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Çin medyası, uçağa ilişkin 23 davanın hala yargı sürecinde olduğunu aktardı.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri

Malezya Havayolları'na ait 227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini belirtmişti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer alırken, ilk aşamada hiçbir ize ulaşılamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370'in yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Pekin'den binlerce kilometre uzakta Güney Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmiş ancak başlatılan arama çalışması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları şubatta başlamıştı

Malezya hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında uçağın enkazının bulunması için yeniden ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaşma yapmıştı. Şirket 2018'de başarısızlıkla sonuçlanan arama çalışmasının ardından bu kez "uzmanların son veri analizlerine dayanarak" belirlenen 5 bin 800 kilometrekarelik yeni bir alanda tarama yapacağını belirtmiş ve 25 Şubat'ta çalışmalara başlamıştı. Avustralya öncülüğünde 2014-2017 yılları arasında yürütülen arama çalışmalarında Hint Okyanusu'nda 46 bin 300 kilometrekarelik alan taranmış ancak sadece uçağa ait birkaç enkaz parçası bulanabilmişti.

Arama çalışmaları askıya alınmıştı

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Nisan ayında uçağın enkazının bulunması için Hint Okyanusu'nda başlatılan arama çalışmalarının askıya alındığını açıklanmıştı. Loke, "Operasyon şimdilik durduruldu, bu yılın sonunda aramaya devam edecekler. Şu anda mevsimsel şartlar uygun değil" ifadelerini kullanmıştı. - PEKİN