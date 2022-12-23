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Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Peru'da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pist çöktü. Korkunç anlar kamera ile anbean kayıt altına alınırken 29 kişi yaralandı. Yetkililer, teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

Peru'nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü. Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü. Olayda 29 öğrenci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN KULLANILIYORMUŞ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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