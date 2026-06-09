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10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinin falilleri yakalandı

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İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cinayetinin faili ve azmettiricileri yakalandı.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinin falilleri yakalandı.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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