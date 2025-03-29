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Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu kritik olan bir kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Mezarlıkta silahlı saldırı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Olayda aynı aileden İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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