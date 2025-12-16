Meksika'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Haberler

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, Acapulco'dan Toluca'ya giden bir özel uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Toluca Uluslararası Havalimanı'na 5 kilometre kala bir deponun çatısına çarptıktan sonra alev aldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Acapulco şehrinden Toluca şehrine gitmek üzere havalanan Cessna Citation III tipi özel uçak, Toluca Uluslararası Havalimanı'na 5 kilometre kala sanayi bölgesinde düştü. Meksika Eyaleti Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, özel jette 8 yolcu ve 2 mürettebat üyesinin kayıtlı olduğunu, ancak kazadan sonra 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, uçağın futbol sahasına acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bir deponun çatısına çarptığını ve yangın çıktığını aktardı. Uçağın hızla alçaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MEKSIKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
