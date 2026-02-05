Haberler

Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı

Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamu güvenliği ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan metruk binalara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Ali Güldoğan, yapıların yıkımı ve planlı müdahaleler için koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamu güvenliği, asayiş ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan metruk binalara yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe genelinde dönem içerisinde yıkımı gerçekleştirilen metruk binalar ele alınırken, halen risk teşkil eden yapılarla ilgili yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi. Kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemler üzerinde duruldu.

Ayrıca toplantıda, metruk binalara ilişkin süreçlerin hızlandırılması için ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, yapılacak çalışmaların planlı ve etkin şekilde yürütülmesi konuları görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı