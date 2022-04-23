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Metronun sevimli misafiri kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metronun sevimli misafiri kamerada Ankara Metrosunda seyahat eden sahipsiz bir köpek yolculardan ilgi gördü.

ANKARA (İHA) - Metronun sevimli misafiri kamerada

ANKARA - Ankara Metrosunda seyahat eden sahipsiz bir köpek yolculardan ilgi gördü.

Kızılay-Koru istikametinde ki metroya binen sahipsiz bir köpek yolcuların dikkatini çekti. Sevimli köpeği gören yolcular yolculuk boyunca ilgili gösterdiler. Metronun kaçak yolcusu Koru istasyonunda yolculuğuna son verdi. Metronun sevimli misafirinin yolculuğu yolcular tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

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