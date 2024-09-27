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Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de

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Metroda yorgunluktan bitap düşen ve kucağında küçük kardeşi olan çocuğun içler acısı görüntüsü izleyenlere "Hayat bazı insanlara çok şey borçlu" dedirtti. Bazıları da bunun bir tezgah olduğunu belirterek "Bu oyuna gelmeyin" uyarısında bulundu.

Metroda kucağında küçük kardeşini tuttuğu sırada uyuklayan çocuğun görüntüleri izleyenlerin yüreklerine adeta ok gibi saplandı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Hayat bazı insanlara çok şey borçlu", "İçim parçalandı", "Dünya çocuklar için cehennem olmaya devam ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"BU BİR TEZGAH" DİYENLER DE VAR

Bazı kullanıcılar da bunun bir tezgah olduğunu ve çocukların bu yöntemle dilendirildiğini belirterek "Bu bir tezgah, tezgaha gelmeyin" uyarısında bulundu.

Kafa karıştıran görüntü!
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Birşey demedimki:

Mersin'de özellikle Suriyeli çocukların çevirdiği tiyatroları bir görseniz.. Resmen oscarlik oyunculuklar var.

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Aziz Dağ:

Kimin gerçek ihtiyaç sahibi Kimin istismarcı olduğunu anlamak çok zor

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