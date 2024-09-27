Kafa karıştıran görüntü! 'Tezgah' diyen de var 'içim parçalandı' diyen de

Metroda kucağında küçük kardeşini tuttuğu sırada uyuklayan çocuğun görüntüleri izleyenlerin yüreklerine adeta ok gibi saplandı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Hayat bazı insanlara çok şey borçlu", "İçim parçalandı", "Dünya çocuklar için cehennem olmaya devam ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"BU BİR TEZGAH" DİYENLER DE VAR

Bazı kullanıcılar da bunun bir tezgah olduğunu ve çocukların bu yöntemle dilendirildiğini belirterek "Bu bir tezgah, tezgaha gelmeyin" uyarısında bulundu.