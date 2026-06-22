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Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hatice Ö., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hatice Ö., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki toplamış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmişti. Hatice Ö. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Hatice Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Hatice Ö. savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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