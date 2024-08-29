Üye Girişi
Haberler

Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uygulandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 22 Ağustos günü Yenikapı- Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda bir şahıs, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. O anlar yolculardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

HEM BAĞIRDI HEM DE TOKATLADI

22 Ağustos akşam saat 21.10 sıralarında yaşanan olayda, metroda şiddet uyguladığı anda görüntüsü çekilen şahsın, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüldü. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan şahsı engellemeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu Hacıosman 3-sayfa İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

500

Yorumlar (21)

Doğrucu:

Adaletin olmadığı Din ile yönetilen ülkeler sürünmeye mahkumdur

100
259
yanıtYanıtla
Yasin Şimşek:

Suriyeliler için birden fazla eleştiri yapıyoruz, lakin çocuk la o çocuk

278
17
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

elbette olay tasvip edilemez ve suçtur ama açıklamadaki 'Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı' filan da amacını aşmış, topla yabancıları besle evinde o zaman bakan bey

79
172
yanıtYanıtla
Dilek Usta:

O bir çocuk. Ona mı güçün yetti. Varsa bir derdin Gidilecek makamlar var Git oraya anlat derdini fikrini İçini kus oraya Çocuğu rahat bırak Sanki o isteyerek yapıyor

198
11
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

ülkesinde olsa daha güzel olmaz mı? lütfen ülkenize dönün.

50
114
yanıtYanıtla
someone:

insanlık dışı bir davranış olmuş. peki suriyelilerin karıştığı ve Türk vatandaşlarının mağdur olduğu insanlık dışı olayları da haber yapacak mısınız?

36
65
yanıtYanıtla
Fatih Sultan:

Söylenecek söz yok.

75
4
yanıtYanıtla
Sefa:

doğrucu parasını vereyim dşlerini fırçalada bi gel

44
13
yanıtYanıtla
ilhan007 isg:

Allah aşkına o yada bu etnik kimliğe sahib olması ne fark eder. bir çocuğa saldırmanın nesi savunulur. Unutmayın dünyadaki tek gerçek ölümdür. Mazluma vurulmaz kol kanat gerilir. Bunun için insan olmak yeterli.

47
6
yanıtYanıtla
MÜCAHİD:

bu ülke din ile değil laik kemalist ideolojiyle yönetilmektedir. Olumsuzluklara yorum yapmadan önce bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet halkın çoğu müslümandır ama dünya üzerindeki islami değerlere karşı en lakayd müslümanlardır. Bunun sebebi de yine bu yorumun 1. cümlesidir.

32
15
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Roblox ne zaman açılacak? 29 Ağustos Perşembe Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA METROBÜS KAZASI! Metrobüs kazası nerede oldu? (KAZA ANI VİDEO) 29 Ağustos metrobüs kazasında yaralanan veya ölen var mı? Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı, ne oldu? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 29 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var? Son dakika İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Az önce deprem mi oldu? 29 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! EXXEN CANLI MAÇ İZLE (BEŞİKTAŞ- LUGANO) EXXEN şifresiz izleme linki var mı? 29 Ağustos UEFA Avrupa Ligi play- off maçı canlı izleme linki BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı) Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title