Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü

İstanbul'da 22 Ağustos günü Yenikapı- Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda bir şahıs, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. O anlar yolculardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

HEM BAĞIRDI HEM DE TOKATLADI

22 Ağustos akşam saat 21.10 sıralarında yaşanan olayda, metroda şiddet uyguladığı anda görüntüsü çekilen şahsın, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüldü. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan şahsı engellemeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."