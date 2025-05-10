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Metrobüs Kazasında 11 Kişi Taburcu, 37 Kişinin Tedavisi Sürüyor

Metrobüs Kazasında 11 Kişi Taburcu, 37 Kişinin Tedavisi Sürüyor
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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 11 kişi taburcu olurken, 37 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Metrobüs kazasında yaralanan 11 kişi taburcu oldu, 37 kişinin tedavisi sürüyor

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan yolculara ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, kazadan 49 kişinin etkilendiğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, kazaya karışan metrobüsler duraktan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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