Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti
Metrobüs durağında vatandaşlar çileden çıktı. Beylikdüzü-Avcılar istikametinde metrobüsler durakları pas geçince, yolcular durak önünde metrobüsün geçişine izin vermedi. Olay anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Beylikdüzü- Avcılar istikametinde metrobüsler durağı pas geçmeye başladı. Duruma sinirlenen vatandaşlar metrobüsün önünü kesti.
Olay, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı.
YOLU KESTİLER
Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.