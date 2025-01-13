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Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti

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Metrobüs durağında vatandaşlar çileden çıktı. Beylikdüzü-Avcılar istikametinde metrobüsler durakları pas geçince, yolcular durak önünde metrobüsün geçişine izin vermedi. Olay anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü- Avcılar istikametinde metrobüsler durağı pas geçmeye başladı. Duruma sinirlenen vatandaşlar metrobüsün önünü kesti.

Olay, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı.

YOLU KESTİLER

Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Trafik ve ulaşım İstanbul'da son noktaya gelmiş durumda beceriksiz Belediye işin içinden çıkamıyor hükümet acilen müdahale etmeli

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Bekleyin bu daha başlangıç. Herşey çok daha güzel olacak.

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Haber YorumlarıASD:

SORUMLUSU KİM?

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

İBB BAŞKANI HESAP KİTAP İŞLERİNDE PROFESYONEL OLMADIĞI YAPTIĞI MİTİNGLERKİ HESAP BÖLME TOPLAMA İŞLERİNDE BAŞARISIZ OLDUĞU BELGELİ OLUNCA ELİNDEKİ METROBÜSÜN SAYISINI 17 MİLYON İSTANBULLUYA GÖRE DEĞİL 10 BÖLÜP 1.7 MİLYON İSTANBULLUYA GÖRE YAPINCA HERYER KİLİT OLMAKTAN KAÇINILMAZ BU KENTE HESAP KİTAP BİLEN BAŞKAN GEREKLİ

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