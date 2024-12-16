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Metro Kumanda Merkezinde Rehin Alma Girişimi Engellendi

Metro Kumanda Merkezinde Rehin Alma Girişimi Engellendi
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Ümraniye'de bir şüpheli, metro kumanda merkezinde silahla havaya ateş açarak güvenlik görevlisini rehin almaya çalıştı. Olay polis müdahalesiyle sonlandırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de bir şüphelinin metro kumanda merkezinde silahla havaya ateş açıp görevliyi rehin alma girişimi polis tarafından engellendi. Şüpheli gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesindeki İBB Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezinde meydana geldi. Elinde silahla metro kumanda merkezine gelen Y.K., güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine havaya ateş açtı. Güvenlik personelini rehin almaya çalışan şahıs, ihbarla gelen polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine ateşlemek istediği silah tutukluluk yapınca müdahaleyle gözaltına alındı. Şahıs, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Y.K.'nin İBB metrosunda vatman olarak çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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